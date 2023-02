Laura, una delle donne morte nell'incidente sull'A4: tornava dal suo compleanno

Laura Amato è una delle donne morte nel grave incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato, alla barriera di Milano Ghisolfa sulla A4, in direzione Torino. Amato, 54 anni, tornava da una festa organizzata per celebrare il suo compleanno. I 54 anni, la donna, gli aveva compiuti il 25 gennaio ma gli aveva festeggiati con gli amici e i colleghi venerdì sera.

Chi era Laura Amato?

Laura Amato lasci un figlio. La donna, originaria di Catania, a Milano lavorava da 5 anni come operatrice socio sanitaria presso la Clinica Macedonio Melloni, dell'Asst Fatebenefratelli-Sacco. Per molto tempo era stata impegnata in sala parto mentre nell'ultimo periodo era in sala operatoria. Venerdì aveva appena trascorso una serata con gli amici, gli stessi che ora ricordano sui social gli ultimi momenti vissuti insieme.

Il grave incidente al casello sull'A4

Il dramma si è consumato alle 2.30. Stando alle prime informazioni finora apprese, la Lancia Y su cui viaggiavano le due vittime è stata tamponata violentemente da un secondo veicolo, una Lancia Musa, guidato da un uomo di 39 anni, un italo marocchino che secondo le prime testimonianze sembra andasse a fortissima velocità.

Nonostante l'immediato intervento degli equipaggi di due ambulanze e due auto mediche, per le donne non c'è stato nulla da fare: sono morte praticamente sul colpo. Il 39enne, anche lui ferito in maniera seria, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo: le sue condizioni sono delicate ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco - che hanno dovuto aprire le portiere della macchina su cui si trovavano le vittime - e gli agenti della polstrada della sottosezione di Novara est.

A loro spetterà il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Sembra che le due donne fossero ferme al casello per pagare. Da dietro sarebbe però piombata la seconda auto a tutta velocità. L'autorità giudiziaria ha già disposto tutti gli accertamenti del caso sul 39enne, anche per verificare se fosse al volante sotto effetto di droga o alcol. Sul sedile della Musa c'era un braccialetto di una struttura psichiatrica. Si stanno facendo accertamenti in merito.