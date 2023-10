Milanese travolta da un suv in vacanza a Roma: muore Laura Pessina

Ha perso la vita sulle strade di Roma Laura Pessina, la 58enne originaria di Milano e residente a Brugherio, in vacanza nella capitale con il marito Roberto Manzoni, investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto martedì, Laura è morta in ospedale ieri 18 ottobre. Anche il marito è rimasto ferito.

La tragedia stradale è avvenuta intorno all’una in via del Teatro Marcello, in pieno centro storico, fra l'Altare della Patria e il ghetto ebraico. La 58enne è stata travolta all'altezza di via Montanara mentre attraversava la strada. A colpirla un suv, al volante un uomo italiano di 78 anni che si è fermato per chiamare i soccorsi.

Sul posto le ambulanze e gli agenti della polizia locale. La donna è apparsa subito in condizioni gravi ed è stata portata urgentemente all’ospedale San Giovanni Addolorata. Un'ambulanza di Brugherio è andata nella capitale per riportare il marito a casa.

Laura Pessina era molto conosciuta a Brugherio. Da anni storica parrucchiera della cittadina brianzola, aveva di recente lavorato alle acconciature e al trucco di uno spettacolo per la compagnia teatrale Ancora Insieme che sulla pagina Facebook ha dedicato diversi messaggi all'amica scomparsa: "Abbiamo la certezza che sarai ancora insieme a noi. Ciao Laura".