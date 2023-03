Schianto tra due auto in galleria: morto ragazzo di 26 anni

Schianto mortale nella galleria Giulia lungo la nuova statale che collega Lecco a Ballabio. Un giovane di soli 26 anni, residente nel Milanese, ha perso la vita nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 marzo in un incidente tra due auto avvenuto nel tunnel che collega Lecco con la Valsassina. Nell'impatto, riporta LeccoToday, è rimasto coinvolto anche un altro ragazzo di 24 anni, trasferito in ospedale in codice giallo.

L'allarme è scattato alle 2.30. Sul posto si sono presto portati i soccorsi del 118 con l'ambulanza della Croce san Nicolò di Lecco e della Croce rossa di Balisio. Con loro anche i vigili del fuoco giunti dal comando di Lecco. Per il 26enne purtroppo non c'è stato più nulla da fare: è morto a seguito dei gravi traumi e delle ferite riportati.

Il 24enne, valsassinese, è stata invece trasportata al Manzoni di Lecco: non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo del tragico schianto anche gli agenti della polizia stradale, ai quali toccherà ora ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La strada è rimasta chiusa alcune ore per permettere le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del caso.