Incidente a Legnano, schianto al semaforo sulla provinciale: due ragazzini in ospedale

Via Podgora

Un ragazzino trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese, un altro accompagnato in codice giallo al pronto soccorso di Legnano e poi una Mercedes e uno scooter devastati dall’impatto. È il bilancio di un grave indicente stradale avvenuto all’incrocio tra via Podgora e la Sp12 a Legnano nel pomeriggio di giovedì 1° luglio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 19, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma il terribile schianto è avvenuto a un incrocio regolato da un semaforo. Le condizioni dei ragazzi (13 e 14 anni) sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, oltre i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Il giovane più grave è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Circolo di Varese con l’elisoccorso; il ragazzo meno grave, invece, è stato trasportato all’ospedale di Legnano in codice giallo. Per permettere le operazioni di soccorso e le i rilievi che determineranno l’esatta dinamica del sinistro l’incrocio è stato chiuso al traffico.