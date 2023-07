Incidente a Legnano, donna travolta da un'auto in via Buozzi

Una donna di 64 anni è stata travolta da un'auto in via Buozzi a Legnano (hinterland nord-ovest di Milano) nella mattinata di lunedì 3 luglio. La 64enne è stata trasportata all'ospedale cittadino con l'ambulanza, fortunatamente non in condizioni critiche.

Tutto è accaduto poco dopo le 8, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che la donna stesse attraversando la strada quando è stata urtata dall'automobile.

Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Una volta stabilizzata dai soccorritori la 64enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso.