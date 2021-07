Terribile incidente in via Liguria a Legnano: morto un motociclista di 32 anni

È successo nella serata di lunedì 5 luglio, il centauro è morto poco dopo il ricovero in ospedale

Via Liguria

Un motociclista di 32 anni, Giuseppe Buccheri, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra le via Liguria e Firenze a Legnano nella serata di lunedì 5 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 21, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale di Busto Arsizio, intervenuta sul posto per i rilievi, secondo una prima ricostruzione sembra che il 32enne sia rovinato al suolo in seguito a una collisione con un'auto con a bordo due ragazzi di 20 anni.

Le condizioni del centauro sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica. Il 32enne era stato accompagnato in gravi condizioni al pronto soccorso di Legnano dove è morto poco dopo il ricovero.