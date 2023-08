Incidente a Legnano, schianto tra un'auto e una bici: grave un 30enne

Un ciclista di 30 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale con un'auto ll’incrocio tra via Spallanzani e via Volta a Legnano (hinterland nord-ovest di Milano) nel pomeriggio di giovedì 17 agosto. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale cittadino.

Tutto è accaduto poco dopo le 14, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi. Le condizioni del ciclista sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

L'uomo, intubato e stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale cittadino. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un grave trauma cranico. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi parte della carreggiata è stata chiusa al traffico per diversi minuti.