Leo Balzaretti, il baby calciatore morto in un incidente con la squadra

Leo Balzaretti, 12 anni, è morto in un incidente stradale mentre viaggiava in un pulmino con la sua squadra di calcio, la Bulè Bellinzago. Domenica sera sull'Autostrada A4, poco dopo il casello di Marcallo, nel Milanese, si è consumata una vera e propria tragedia. Oltre alla morte del 12enne ci sono altri 4 giovani feriti. Secondo le prime informazioni il furgone - un Ford Transit appartenente alla società sportiva - era guidato proprio dal papà di Leo, Stefano, un collaboratore dell'area sportiva.

Il lutto della Bulè Bellinzago

Nella mattinata di lunedì, dopo la conferma della terribile notizia, la società ha espresso il proprio cordoglio con una nota. "A.S.D. Bulè Bellinzago - nella persona del suo presidente, Luigi Blasi, dei dirigenti e di tutto lo staff tecnico, dalla prima squadra al settore giovanile e la scuola calcio, di tutti gli atleti di ogni età e squadra - affranti dal dolore per la scomparsa del piccolo Leo si stringono con affetto a Stefano per la tragedia che lo ha colpito. Esprimiamo a Stefano e ai suoi familiari il nostro cordoglio e la nostra vicinanza", scrivono.

La dinamica dell'incidente e la morte di Leo

Per cause ancora da accertare, il veicolo che viaggiava in direzione Torino si è ribaltato pochi minuti dopo le 20. All'interno del mezzo, stando a quanto appreso, viaggiavano alcuni componenti della team. A bordo c'erano 4 ragazzi e 4 adulti: si trattava di calciatori e accompagnatori, di ritorno dalla Versilia, dove la squadra giovanile aveva partecipato al torneo Viareggio football cup.

Immediati i soccorsi, intervenuti con quattro ambulanze, un'auto medica e un elicottero. Le condizioni più gravi sono apparse subito del 12enne. Leo era stato ricoverato in rianimazione all'ospedale di Novara, dove poi ne è stato dichiarato il decesso. Altre 4 persone ferite sono invece ricoverate a Magenta. I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polstrada di Novara, cui spetterà ora il compito di ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente. Stando alle prime informazioni il Ford Transit è l'unico veicolo coinvolto nello schianto.