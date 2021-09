Leonardo, il motociclista morto in un tragico schianto a Milano

La sbandata, il volo dalla moto e l'impatto, violentissimo, contro un palo. È morto così Leonardo Lui, il 38enne di Abbiategrasso che ha perso la vita in un tragico incidente in moto avvenuto a Milano nella notte tra sabato e domenica.

Il dramma si è consumato verso le 3:20 tra via Cusago e la rotonda di via Settimo Milanese. Lì, il motociclista, secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, avrebbe perso il controllo della sua Kawasaky Z900 andando a impattare contro un palo al lato della strada. I soccorsi sono scattati immediatamente, ma i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Leonardo. I primi rilievi dei ghisa hanno escluso il coinvolgimento di altri mezzi nel tragico schianto, ma le ricostruzioni sono ancora in corso per accertare con precisione la dinamica del dramma.

Da domenica, la pagina Facebook di Leo - come lo chiamavano tutti - si è trasformata in una sorta di muro dei ricordi. Tra fotografie di lui in moto, la sua grande passione, e scatti che lo ritraggono in giro insieme agli amici, in tantissimi stanno dicendo addio al 38enne con messaggi toccanti e commoventi.