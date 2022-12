Falciata da una limo mentre attraversa con la figlia: muore a Natale

L'antivigilia di Natale l'incidente e la corsa al pronto soccorso. Sembrava essersi risolto tutto ma il 25 dicembre, due giorni dopo il sinistro, è arrivato il tragico epilogo. È morta Magatte Sow, la 48enne che era stata travolta da una limousine sul Sempione a Nerviano (hinterland nord-ovest di Milano) nella serata del 23 dicembre.

Tutto era accaduto intorno alle 19.15 all'altezza della Torre, nei pressi della fermata dell'autobus. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Legnano, intervenuti sul posto per i rilievi, ma secondo quanto finora ricostruito sembra che la donna stesse attraversando la Statale insieme alla figlia 11enne. Proprio mentre erano in mezzo alla carreggiata sono state falciate da una limousine guidata da un uomo di 61 anni.

Entrambe erano state soccorse da un'ambulanza e accompagnate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di legnano. La 48enne era stata visitata e dimessa con 30 giorni di prognosi per una "frattura delle vertebre lombari senza lesioni del midollo" invece la figlia era stata trattenuta in osservazione nel reparto di pediatria non in pericolo di vita. La tragedia si è concretizzata nella mattinata di Natale quando la 48enne ha accusato difficoltà nel respirare. In prima battuta è stata soccorsa dal personale del 118, successivamente è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice rosso. I medici non hanno potuto fare niente per salvarle la vita: è spirata poche ore dopo il ricovero.

Sul caso sono in corso accertamenti. La salma di Magatte Sow è stata trasportata all'istituto di medicina legale di Milano dove sarà sottoposta ad autopsia per verificare la riconoscibilità del decesso all'incidente stradale.