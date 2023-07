Tragico incidente sul Sempione, morta Linda Ferrigno

È Linda Ferrigno la motociclista di 42 anni morta in un incidente con un'automobile sul Sempione a Pogliano Milanese nella mattinata di sabato 29 luglio. La donna, madre di un ragazzo, viveva a Nerviano.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30 al confine tra Pogliano e Nerviano. Secondo una prima ricostruzione la 42enne era in sella alla sua moto e stava procedendo in direzione Rho quando, per cause ancora da accertare, si è concretizzato lo scontro con una macchina che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato devastante, tanto che la 42enne è stata sbalzata sull'asfalto a diversi metri di distanza. L'incidente è avvenuto in pochi attimi, nessuno dei mezzi è riuscito a evitare lo scontro dato che sull'asfalto non ci sarebbero segni di frenata.

Inutile ogni tentativo di soccorso. Le condizioni della 42enne, immobile sull'asfalto, sono subito apparse molto gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza, l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri. Ogni tentativo soccorso è stato inutile: i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso della donna. Illeso ma sotto shock il conducente del mezzo che successivamente è stato ascoltato dagli agenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Qualche elemento utile per gli accertamenti dei ghisa potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso di un negozio nelle vicinanze.