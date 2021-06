Incidente in via Litta Modignani a Milano, schianto tra un camion e un monopattino: un ferito grave

Un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente tra un monopattino elettrico e un camion in via Litta Modignani a Milano nel pomeriggio di martedì 29 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 16:45 all'incrocio con via Bovisasca. La dinamica esatta dell'incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, ma sembra che il 51enne, alla guida di un monopattino elettrico, procedesse verso via Amoretti proprio come l'autoarticolato. Più nel dettaglio il monopattino era a destra del mezzo pesante e pare che i due mezzi siano entrati in collisione.

Le condizioni del 51enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. L'uomo, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato d'urgenza al Niguarda, secondo quanto trapelato avrebbe riportato gravi traumi alle gambe.

I ghisa di Piazza Beccaria stanno cercando di ricostruire esattamente quanto accaduto, qualche elemento utile per le indagini potrebbe arrivare dalle testimonianze delle persone presenti durante l'incidente e dalle telecamere a circuito chiuso della zona.