Gravissimo incidente a Locate (Milano): bimbo di 7 anni in condizioni disperate

Cinque persone ferite, tra cui un bambino di 7 anni trovato in arresto cardio circolatorio e trasportato in ospedale con manovre di rianimazione in corso. Questo il drammatico bilancio dell'incidente tra tre utilitarie, avvenuto verso le 16.20 di mercoledì 26 gennaio sulla strada statale 412, all'altezza di Locate di Triulzi, hinterland sud di Milano.

Moltissimi i mezzi di soccorso intervenuti sul posto: quattro ambulanze e due automediche del 118 e tre veicoli dei vigili del fuoco. Questi ultimi hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere e poi affidarli alle cure del personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Ad avere la peggio nel violentissimo impatto è stato il piccolo, 7 anni, passeggero di una delle auto, che ha riportato traumi multipli, venendo rinvenuto in arresto cardiaco. Un'ambulanza l'ha trasportato, con manovre di rianimazione in corso, in codice rosso, all'ospedale di Rozzano.

Feriti anche un 60enne, che si trovava alla guida ed è stato portato in giallo a San Donato per un trauma al torace; una 41enne, anche lei conducente, portata in giallo a Melegnano, sempre per un trauma toracico; e una bambina di 10 anni, trasportata in giallo a Melegnano per un trauma all'addome.

La quinta ferita, la meno grave, è la terza conducente, una donna di 40 anni, che è stata portata in codice verde a Rozzano per via di un lieve trauma al torace. Ad accorrere sul luogo dell'impatto anche la polizia locale di Locate e i carabinieri della compagnia di San Donato. In base a una prima ricostruzione, sembrerebbe che a causare il sinistro sia stato il malore accusato improvvisamente dal conducente di una delle auto. Disagi e ripercussioni alla circolazione si registrano sulla statale anche a più di due ore dal sinistro.