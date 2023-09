Incidente in via Lorenteggio, travolta da un'auto mentre è sul marciapiede: morta

I medici hanno provato a salvarla ma è stato tutto inutile. È morta poco dopo essere stata trasportata all'Humanitas la donna di 77 anni che era rimasta gravemente ferita in un incidente in via Inganni angolo via Lorenteggio nel pomeriggio di venerdì 8 settembre. La donna, che si trovava sul marciapiede, è stata travolta da un'auto che si era ribaltata dopo uno schianto con un'auto vettura.

Tutto è accaduto poco dopo le 17.30. Per motivi ancora da chiarire, forse per una mancata precedenza, due automobili si sono scontrate all'incrocio tra via Inganni e via Lorenteggio. Una delle due vetture si è ribaltata. In conseguenza dell'impatto una donna di 77 anni e un uomo di 84 sono stati travolti dal mezzo. La 77enne è subito apparsa gravissima: trasportata al pronto soccorso dell'Humanitas, è morta poco dopo; l'84enne, invece, è stato ricoverato in prognosi riservata al Policlinico.

Feriti in modo serio anche i due che si trovavano nell'auto che si è ribaltata. Si tratta di due 77enni, marito e moglie, liberati con l'aiuto dei vigili del fuoco e poi trasportati in codice giallo al San Raffaele. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, un'automedica e un'auto infermieristica del 118, oltre ai già citati vigili del fuoco e alla polizia locale, a cui sono stati affidati i rilievi del caso.

La strage sulle strade di Milano

Quello di venerdì pomeriggio è solo l'ultimo, in ordine cronologico, di una lunga serie di tragici incidenti sulle strade di Milano. Nella notte tra giovedì e venerdì una ragazza di 20 anni, Giorgia Dalusio, è morta in un incidente in zona Quarto Oggiaro. Mercoledì sera, invece, una ragazza di 26 anni è stata travolta da una moto in via Fatebenefratelli mentre attraversava la strada.

Tra lunedì e martedì una ragazza di 18 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente all'angolo tra via Tibaldi e via Meda. Martedì 29 agosto, invece, una ragazza di 28 anni, Francesca Quaglia, è morta in un incidente con un camion in via Caldara. Il giorno prima, lunedì 28 agosto, un uomo di 89 anni, Nicola Zezza, è stato investito e ucciso in via Francesco Pecorari (zona Duomo) da un Taxi. In questo caso l'incidente era avvenuto mentre l'89enne stava attraversando la strada.