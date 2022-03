Si ribalta con la supercar davanti ai Navigli: l'incidente

Una auto sportiva ribaltata lungo i Navigli. È la scena alla quale hanno assistito molte persone nella serata di sabato, intorno alle 21. A bordo dell'auto, una Lotus grigia, viaggiavano due persone rimaste ferite in modo non grave.

Sul posto - lungo l'Alzaia Naviglio Pavese - sono intervenute tre ambulanze. Una donna e un uomo, 33 e 45 anni, sono stati soccorsi in codice verde. Nel punto dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Non è ancora chiaro come si sia capottata l'auto. I rilievi dei ghisa sono durati alcune ore.

Foto @Milanobelladadio