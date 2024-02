Luca Carlo Flospergher, l'imbianchino morto in un incidente

Luca Carlo Flospergher, 47 anni, è morto in un incidente stradale tra il furgoncino Fiat Doblò che guidava e un camion a Castello d'Agogna (Pavia). Lo schianto si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 14.30, lungo la strada provinciale 26. Il 47enne viveva a Granozzo con Monticello (Novara) ed era titolare di un'impresa artigiana di tinteggiature con sede a Trecate (Novara).

Il camion contro il quale si è scontrato, un autoarticolato cisterna Iveco, era guidato da un uomo di 42 anni che non ha riportato traumi evidenti ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Vigevano. Il corpo senza vita dell'imbianchino è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti i soccorritori del 118 - con l'elisoccorso, un'automedica, l'ambulanza - e i carabinieri per fare i rilievi. Secondo le prime informazioni il furgoncino avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, prima dello scontro frontale col tir.