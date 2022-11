L'archeologo di Milano morto in un tragico incidente stradale

È morto in un tragico incidente stradale Luca Restelli, archeologo della Statale di Milano. L'esperto è spirato dopo un terribile schianto tra la sua Fiat Punto e un camion per il trasporto del latte avvenuto lungo la strada che da Spino d'Adda porta a Pandino, suo paese natale in provincia di Cremona, nella notte tra domenica e lunedì 14 novembre.

Tutto è accaduto intorno alla mezzanotte e mezza all'altezza del cimitero del paese. 'impatto è stato violentissimo: il trentenne Luca Restelli di Pandino, al volante dell'utilitaria, è morto sul colpo. Ferite lievi, invece, per il camionista, un 36enne.

L'università Statale si è stretta attorno alla famiglia nel momento del dolore. L'ateneo lo ha ricordato attraverso le parole di Alberto Bentoglio, direttore del dipartimento in cui lavorava: "Formatosi con Maria Teresa Grassi allo scavo di Calvatone e con Giorgio Bejor allo scavo di Nora, e diplomatosi pochi mesi fa alla Scuola di specializzazione in beni archeologici del nostro Ateneo, Luca non era soltanto un ottimo archeologo sui cantieri di scavo, ma il suo valore più grande consisteva nel far brillare le sue capacità attraverso i toni spontanei di una personalità mite, garbata, allegra, disponibile, carica di bontà autentica - ha scritto Bentoglio - . La notizia ci ha lasciato affranti e con la sua scomparsa si è spenta una stella luminosa. I docenti della Sezione di Archeologia, i docenti della Scuola di Specializzazione, i colleghi dello scavo di Nora e di tutti gli scavi della Sezione di Archeologia del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali cui Luca ha partecipato, e fra i quali aveva tanti amici, lo ricorderanno sempre con affetto e stima".

Restelli, inoltre, era assessore Cultura a Palazzo Pignano (Cr), dove si occupava degli scavi alla villa romana del paese.