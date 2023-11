Luigi Giallonardi e Benny Pagano, i due amici morti in viale Forlanini dopo la festa di Halloween

La serata al "The beach". La festa con gli amici per la notte di Halloween. Poi, alle 5.28, a un chilometro dal luogo del divertimento, la tragedia. Sono Luigi Giallonardi, 26enne originario di Giulianova, e Bennardo Pagano, 24 anni di origini napoletane, i due amici morti all'alba di mercoledì 1 novembre nel tragico incidente stradale avvenuto in viale Forlanini a Milano, lo stradone che porta all'aeroporto di Linate.

Stando a quanto finora ricostruito, i due ragazzi viaggiavano su una Peugeot guidata proprio dal 26enne che, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe travolto una Opel Mokka e una Golf che erano ferme sulla carreggiata dopo un precedente tamponamento. L'impatto è stato violento, devastante, tanto che i veicoli sono "volati" a una settantina di metri dal luogo del primo schianto.

Per il conducente della Peugeot non c'è stato nulla da fare: Luigi, che aveva sempre lavorato come pizzaiolo, è morto praticamente sul colpo. Bennardo, per gli amici Benny, consulente assicurativo alle Generali di Famagosta, è stato invece trasportato al San Raffaele, dove è deceduto poco dopo. In macchina con loro pare ci fossero altri quattro giovani, tutti tra i 18 e i 26 anni, di ritorno da una festa al "The beach" di via Corelli. Sui social del 24enne e degli amici ancora le stories pubblicate soltanto poche ore prima del dramma: brindisi, divertimento e le facce dipinte per il party.

Nel doppio schianto sono rimaste ferite in totale altre dieci persone: un'intera famiglia che era sulla Opel - mamma, padre e bimba, salvi per miracolo per essere scesi dalla vettura dopo il primo tamponamento -, gli altri passeggeri della Peugeot e tre ragazzi che erano sulla Golf. Alla guida della Volkswagen, stando ai primi accertamenti, ci sarebbe stato un 25enne di Cinisello risultato positivo all'alcol test. Gli agenti della Locale, che hanno effettuato i rilievi fino a tarda mattina mentre a bordo strada c'erano ancora giovani truccati per Halloween, stanno approfondendo gli accertamenti sui suoi documenti per capire se siano in regola. Pare che non abbia mai conseguito la patente "B" per le auto. Un testimone ha poi riferito ai ghisa che alcuni dei ragazzi che erano sulla Golf si sarebbero allontanati a piedi dopo l'incidente e anche su questo sono in corso verifiche.

Pochi i dubbi sulla dinamica. La Golf avrebbe centrato a velocità sostenuta, da dietro, la Opel con la famiglia mentre entrambe le vetture viaggiavano in direzione aeroporto. Pochi attimi dopo sarebbe sopraggiunta la Peugeot con le due vittime a bordo, con il guidatore che non sarebbe riuscito a evitare il tragico schianto.