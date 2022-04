Auto travolge e uccide un lupo a pochi km da Milano

Un lupo è stato trovato morto a bordo strada lungo la Sp 30 che collega Noviglio e Binasco, a pochi chilometri da Milano. L'animale è stato segnalato da alcuni passanti ai carabinieri che hanno avvertito la polizia di Città Metropolitana, intervenuta con il Nucleo ittico venatorio (Niv). Il personale veterinario ha confermato che si tratta di un lupo.

La chiamata è arrivata pochi minuti prima del mezzogiorno di mercoledì. Il lupo, come confermato a MilanoToday dal personale presente sul posto, si trovava oltre il guard rail ma sull'asfalto erano ben visibili le tracce di sangue. Come se qualcuno lo avesse spostato o lui stesso si fosse trascinato dopo un incidente con un veicolo. Almeno, è questa la prima ipotesi: anche se per il momento nessun testimone si è fatto avanti.

È stato disposto il trasferimento presso l'Istituto Zooprofilattico di Milano. L'esemplare ucciso sembrava in buono stato di salute. È chiaro che l'animale non fosse nel suo habitat naturale. Il Niv, stando a quanto riferito, non avrebbe mai fatto recuperi di lupi nel territorio della Città metropolitana di Milano, anche se c'era stato qualche avvistamento nel Lodigiano.

Di lupi ne sono stati recuperati invece nel Naviglio (2019) e nel Lambro (2018): uno era però un cane lupo cecoslovacco, l'altro era un vero e proprio lupo e venne ribattezzato Ambrogio e liberato alcuni mesi dopo le cure di alcuni volontari.