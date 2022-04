Auto travolge e uccide un lupo nel Milanese

Per la seconda volta in pochi giorni, nei dintorni di Milano è stato investito un lupo. E' successo in via Vanzaghello a Castano Primo. Una passante, transitando in automobile, ha chiamato l'Ats avvertendo che, a bordo della strada, si trovava un animale del tutto simile ad un lupo. L'Ats ha chiamato il nucleo ittico venatorio della città metropolitana per trasportare la carcassa dell'animale all'istituto zooprofilattico lombardo in via Celoria a Milano.

Si trattava davvero di un lupo, deceduto a causa di un impatto con un veicolo. Il 6 aprile era stato invece recuperato un altro esemplare, anche lui morto in seguito ad un incidente viabilistico, sulla strada provinciale 30 tra Noviglio e Binasco. Si trattava del primo recupero di un lupo in città metropolitana da parte del nucleo ittico venatorio, mentre in precedenza ne erano stati avvistati alcuni nel Lodigiano.

I precedenti

Nel 2018, però, la polizia e i vigili del fuoco avevano salvato dalle acque del lambro, dove stava per affogare a causa dei rifiuti, un apparente esemplare di lupo, rivelatosi poi un cane lupo cecoslovacco. L'anno successivo, invece, in Darsena fu recuperato un 'vero' lupo, forse membro di un branco del parco del Ticino. Dopo le cure fu liberato sull'Appennino.