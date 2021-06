Paderno, piomba addosso a un bimbo con l'auto: perché il 72enne non avrebbe dovuto essere lì

Sarà chiamato a rispondere dell'accusa di omicidio stradale con l'aggravante della guida senza patente S.D.A., il pensionato di 72 anni (già noto alle forze dell'ordine) che nella tarda mattinata del 2 giugno ha travolto e ucciso il piccolo Lyam Hipolito in un'area verde tra il Parco Lago Nord e il Parco Toti a Paderno Dugnano.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni ma il 72enne non doveva trovarsi in quel posto alla guida dell'auto per almeno tre ragioni: non aveva mai conseguito la patente; l'auto su cui viaggiava era stata posto sotto sequestro dopo un altro incidente (alcuni giorni prima aveva investito tre persone e aveva cercato di allontanarsi) e il sentiero che aveva imboccato non era aperto alle ai veicoli a motore.

L'incidente a Paderno Dugnano

Tutto era accaduto intorno alle 12 di mercoledì 2 giugno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'automobilista ha imboccato un tratto di sentiero in discesa non consentito alle auto, in tutt'altra direzione rispetto all'uscita, andando a scontrarsi contro gli alberi e le staccionate in legno lungo il percorso e finendo la corsa precipitando per alcuni metri verso il lago. L'auto è quindi caduta addosso alla famiglia e al piccolo Lyam. Non è chiaro se il 72enne sia stato colto da malore.

Le condizioni del piccolo erano subito apparse gravi, tanto che era stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale di Bergamo dove però il suo cuoricino ha smesso di battere nel pomeriggio di venerdì 4 giugno. Gravi anche le condizioni del 72enne, estratto dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco e trasportato d'urgenza al Niguarda dove è tutt'ora ricoverato in terapia intensiva.