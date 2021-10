Incidente a Magenta, ragazzo in moto si schianta: gravissimo

Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale all'incrocio tra via Novara e via Silvio Pellico a Magenta nel pomeriggio di martedì 19 ottobre.

Tutto è successo un attimo dopo le 14:00, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia locale ma secondo una prima ricostruzione sembra che il giovane, a bordo della sua Kawasaki, stesse percorrendo l'arteria stradale in direzione piazza Kennedy; arrivato all'incrocio avrebbe perso il controllo della moto schiantandosi prima contro il palo della segnaletica e poi contro un albero a bordo strada.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. Il 18enne è stato accompagnato al Niguarda con la massima urgenza; secondo quanto trapelato avrebbe riportato un importante trauma cranico, al collo, al bacino alle braccia e alle gambe. Le sue condizioni sono critiche.