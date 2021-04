Un motociclista gravemente ferito dopo un incidente a Magenta (Milano)

Un motociclista di 57 anni portato via in codice rosso. Questo il bilancio dell'incidente avvenuto in via Pablo Picasso a Magenta, hinterland ovest di Milano, verso le 14 di giovedì 22 aprile.

Sul posto, dopo che la moto guidata dall'uomo si è schiatata contro un'auto, per cause ancora da accertare, sono intervenuti un'ambulanza del 118 e polizia locale della cittadina. Il 57enne, a causa di un serio trauma all'addome riportato nell'impatto, è stato trasportato in ambulanza - in rosso - all'ospedale Niguarda di Milano, dove verrà sottoposto agli esami che accerteranno l'entità del danno subìto.

Al momento dell'arrivo dei soccorritori, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, l'uomo era cosciente ma riferiva di accusare un forte dolore all'addome. Ad escludere che possa correre pericolo di vita saranno le valutazioni effettuate nel nosocomio milanese. I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono affidanti agli agenti della locale.