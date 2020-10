Incidente a Magenta, schianto auto-moto: 18enne molto grave

Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente. È accaduto verso mezzogiorno di lunedì 19 ottobre in via Espinasse a Magenta.

Il 18enne si trovava alla guida della sua moto quando per cause ancora da accertare si è scontrato con un'auto. Sul posto sono accorse due ambulanze del 118, l'elisoccorso e la polizia locale di Magenta.

A causa dei gravi traumi riportati nello schianto il giovane, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso. I rilievi di legge per ricostruire la dinamica del sinistro sono affidati alla locale.