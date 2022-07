Ragazzina travolta da un'auto: il grave incidente

Attimi di apprensione per una ragazzina di 15 anni a Magenta (Milano), la giovanissima è stata travolta da un'auto intorno alle 18 di venerdì. Dopo l'incidente, avvenuto in via Cavallari Brenno, sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118 e la polizia locale.

Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza sono stati inviati tre due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. La paziente, stando a quanto riportato, ha subìto un politrauma (testa, addome e torace) ma non è in pericolo di vita. Era sveglia e rispondeva agli stimoli. La 15enne è stata trasportata all'ospedale Niguarda in codice giallo (i mezzi erano usciti in rosso) da un'ambulanza.

Gli agenti della locale di Magenta hanno fatto i rilievi a lungo. I dettagli della dinamica non sono ancora noti.