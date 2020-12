Cerro Maggiore (Milano), uomo ha un malore alla guida e fa incidente: l'auto si incastra in un muro

La sua Fiat Panda si è incastrata perfettamente in un muro dopo l'incidente. Lui per fortuna non è in gravi condizioni anche se ha distrutto l'auto e il muretto di un'abitazione (foto).

È avvenuto venerdì mattina nel Milanese, a Cerro Maggiore, in via Marconi. Il conducente dell'auto, secondo una prima ricostruzione, avrebbe avuto un leggero malore mentre guidava l'auto.

In quel momento stava accelerando e l'auto ha letteralmente scavalcato un marciapiedi e si è andata a incastonare alla perfezione in un muro di cinta di un'abitazione dietro al quale per puro caso non c'era nessuno. La fotografia della Panda incastrata 'tipo Tetris' ha fatto il giro del web, diventando virale.