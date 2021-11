Ha un malore in auto e si schianta: l'incidente a Cormano

È finito all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso dopo un malore mentre era alla guida della propria auto. L'uomo, un 78enne, ha finito la sua corsa sbattendo contro un ostacolo lungo via Vincenzo Bellini a Cormano, attorno alle 11 di martedì. Per fortuna a bassa velocità.

A riferire l'accaduto è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul luogo ha inviato due equipaggi su automedica e ambulanza. Il ferito, R. G., non avrebbe riportato traumi per lo schianto ma le sue condizioni sono delicate per via di quello che, secondo la centrale operativa del 118, sembra essere stato un ictus.

Al lavoro anche gli agenti della polizia locale di Cormano. I rilievi sono affidati a loro. Il traffico in via Bellini ha subito rallentamenti.