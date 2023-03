Ha un malore e si schianta: portato in ospedale con urgenza

Brutto incidente nelle prime ore della mattinata di martedì 21 marzo a Liscate, nel Milanese. Un uomo stava guidando lungo la strada provinciale 14 (Rivoltana) quando, tra Liscate e Truccazzano, all'altezza della rotonda in direzione Melzo, si è schiantato contro un guard rail. Secondo le prime risultanze, l'uomo ha accusato un malore e ha perso il controllo della vettura.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un elicottero da Como e un'ambulanza della Croce Bianca. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Pioltello per i rilievi del caso. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al San Raffaele, dove si trova in prognosi riservata.