Ha un malore alla guida e si schianta contro la sbarra: 61enne grave

Un uomo di 61 anni portato via in codice rosso. Questa la conseguenza di un incidente, con tutta probabilità causato da un malore, avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 23 luglio a Monza. A rimanere gravemente ferito un automobilista di Legnano (Milano), che si è schiantato contro una sbarra.

Sul posto 118 e polizia locale. Intorno alle 18, come riferiscono gli agenti, il signore ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro la sbarra di ingresso di una cascina in via Serio, nel quartiere di San Fruttuoso di Monza.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza aveva inviato l'ambulanza in codice giallo, ma una volta sul posto i soccorritori hanno capito che le condizioni dell'uomo erano ben più gravi. Il 61enne, originario di Legnano, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.