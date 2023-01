Auto sfonda barriera di Milano Malpensa e finisce in bilico sui binari

Ha sfondato le barriere di protezione ed è finito in bilico sui binari del treno. L'incidente nel terminal 1 di Milano Malpensa, nel pomeriggio di martedì 24 gennaio, verso le 17.30.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Busto-Gallarate, che hanno messo l'auto in sicurezza, riuscendo poi a recuperarla. Nel frattempo la circolazione dei treni è stata sospesa.

In base a quanto ricostruito, l'automobilista, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della macchina sfondando le barriere di protezione della carreggiata e finendo in equilibrio sulla massicciata della ferrovia sottostante.