Incidente sulla superstrada di Malpensa, grave un uomo

Un motociclista di 54 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con un suv sulla superstrada di Malpensa nel pomeriggio di venerdì 16 giugno.

Tutto è accaduto poco prima delle 19 nella galleria tra i Terminal 1 e 2, in direzione Sud. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi, ma il motociclista è rovinato sull'asfalto dopo un impatto con una Fiat Freemont. Le condizioni del 54enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Il centauro, estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, è stato affidato alle cure del 118 e trasportato con la massima urgenza all'opspedale di Gallarate. Per permettere le operazioni di soccorso parte della carreggiata è stata chiusa al traffico. Si sono registrate code.