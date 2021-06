Incidente davanti a una scuola di Milano: mamma fa da scudo a suo figlio di 3 anni

Attimi di paura davanti alla scuola dell'infanzia comunale in via Fratelli Grimm, zona Bicocca a Milano: una mamma e il suo bambino sono stati investiti da un'automobile che percorreva la strada in direzione Nord. L'incidente è avvenuto per cause ancora da comprendere, ma secondo una prima valutazione della polizia locale, il conducente dell'auto avrebbe centrato donna e bimbo nel tentativo di evitare un ostacolo improvviso. Il punto esatto dell'incidente è privo di strisce pedonali.

La donna, 35 anni, avrebbe poi fatto da "scudo" nei confronti del minore, 3 anni, evitando che le conseguenze fossero peggiori. La donna ha messo il proprio corpo tra il paraurti del veicolo e suo figlio e cadendo ha 'trascinato' il bambino a terra. I due se la sono cavata senza gravi traumi, visto che l'auto viaggiava a velocità ridotta.

Sul posto sono intervenuti i medici dell'Azienda regionale emergenza urgenza con ambulanza e automedica e entrambi i pazienti sono stati portati all'ospedale Niguarda. La donna - stando a quanto riportato dalla centrale operativa del 118 - ha riportato una contusione al gluteo, oltre a lamentare dolori alla schiena, mentre il bambino aveva alcune escoriazioni agli arti inferiori.

Per fare i rilievi, in via Grimm sono arrivate due auto della polizia locale. Gli agenti hanno gestito l'emergenza e sentito le testimonianze degli sfortunati protagonisti, prima del loro trasferimento al nosocomio.