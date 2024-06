Manuel Volpi, il ragazzo di 19 anni morto in un incidente nel Milanese

Manuel Volpi, un ragazzo di 19 anni, è morto in un incidente stradale ad Abbiategrasso (Milano). Il giovane, che viveva a Vigevano (Pavia) con la famiglia, stava rientrando a casa dopo un torneo di beneficenza quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava ed è finito fuori strada, in viale Sforza (un tratto dell'ex strada statale 494).

Il suo corpo, ormai senza vita, è stato ritrovato attorno alle 5 di lunedì 3 giugno, alcune ore dopo l'incidente, avvenuto con tutta probabilità nella tarda serata di domenica 2 giugno, dopo che il ragazzo aveva partecipato al torneo calcistico Memorial Gianluca Di Candia.

Manuel Volpi e il suo motorino sono finiti in un campo al di sotto del livello della carreggiata, per cui per molte ore nessuno ha notato nulla. La prima a lanciare l'allarme, attorno alle 23 di domenica, è stata la mamma, preoccupata perché suo figlio non era ancora rientrato. Sulle tracce del diciannovenne si sono messi i carabinieri e i vigili del fuoco, fino al fatale epilogo.

A Vigevano sono in tanti a ricordare Manuel Volpi con messaggi sui social. La Sgommata Bmx, una scuola di ciclismo, lo saluta con due foto (in copertina) e due frasi: "Ciao Manuel, ti ricorderemo sempre così. Tutto il team Bmx Vigevano si stringe con il cuore al profondo dolore della sua famiglia". Manuel lascia mamma, papà, una sorellina e una comunità nel dolore. La procura di pavia ha disposto l'autopsia per capire meglio cosa è accaduto nel tragitto verso casa.