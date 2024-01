Manuel Zerbelloni muore a 18 anni in un tragico incidente in moto

Lo schianto in moto, la corsa in ospedale. Poi le speranze che si spengono. È morto nella notte al Niguarda di Milano, Manuel Zerbelloni, il ragazzo di 18 anni rimasto gravemente ferito sabato pomeriggio in un drammatico incidente avvenuto a Vittuone, nel Milanese.

Poco dopo le 16, per cause ancora in corso di accertamento, il 18enne - che viaggiava in moto - si è schiantato con una Dacia all'incrocio di via Milano. Sbalzato sull'asfalto, il ragazzino era stato soccorso e trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso del Niguarda, dove nelle scorse ore i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

A indagare sull'incidente costato la vita al giovane, che viveva nella vicina Sedriano, sono gli agenti della polizia locale. A loro spetterà il compito di ricostruire le cause dello schianto e accertare eventuali responsabilità.

Manuel era un grandissimo appassionato di moto. Sul suo profilo Instagram tantissime le immagini dei suoi mezzi elaborati e personalizzati. In una delle ultime foto il 18enne si era immortalato con la divisa della croce bianca, associazione di cui suo papà è volontario.