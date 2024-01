Manuela Spargi morta cadendo con l'auto nel lago, gravi due uomini

È Manuela Spargi, 56enne milanese, la donna morta martedì pomeriggio dopo essere finita con la sua auto nelle acque del lago di Como a Colico, nel Lecchese. Nello stesso incidente sono rimasti feriti il marito della vittima, un 60enne, e un loro familiare di 79 anni, anche lui residente nel capoluogo meneghino.

Il dramma si è consumato davanti all'abbazia di Piona: la macchina avrebbe percorso un pendio di un centinaio di metri prima di precipitare nello specchio d'acqua. I primi a soccorrere i tre sono stati Ivano Ghidoni, un vigile del fuoco milanese che era lì con i parenti, e sua moglie, una dottoressa anestesista. Dopo aver liberato la donna e i due uomini dall'abitacolo, il pompiere e la compagna hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118.

Per la Spargi non c'è stato nulla da fare, mentre i due feriti sono stati ricoverati in condizioni critiche negli ospedali di Gravedona e Varese. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non è escluso che la donna alla guida possa aver inserito la retromarcia al posto della prima senza poi riuscire più a "recuperare" la macchina, volata in acqua dopo un volo di quarantina di metri.