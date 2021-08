Incidente nel Milanese, due feriti gravi in uno schianto moto-bici

Il sinistro sulla Provinciale 170 a Marcallo con Casone. Un 26enne e un 42enne sono stati portati via in codice rosso

Un ciclista di 26 anni e un centauro di 42 trasportati in codice rosso all'ospedale. Questo il pesante bilancio dell'incidente moto-bici avvenuto verso le 19 di giovedì 26 agosto sulla strada provinciale 170, all'altezza di Marcallo con Casone, hinterland ovest di Milano.

Sul posto sono intervenuti elisoccorso, due ambulanze e automedica del 118, oltre ai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. A causa dei gravi traumi riportati nello schianto, motociclista e ciclista sono stati entrambi soccorsi in codice rosso, per poi essere trasferiti d'urgenza il primo all'ospedale Niguarda di Milano e il secondo a quello di Legnano. Non dovrebbero essere in pericolo di vita.

In base a quanto ricostruito l'impatto è avvenuto, per cause ancora in fase di accertamento, mentre i due uomini procedevano nello stesso senso di marcia. I rilievi per ripercorrere la precisa dinamica del sinistro sono stati effettuati dai militari, ai quali è affidato anche il compito di accertarne le responsabilità.