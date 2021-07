Marco, il ragazzo di 28 anni morto mentre andava al lavoro

Lo scontro tra la sua moto e un'auto che viaggiava in direzione opposta. E la corsa a sirene spiegate in pronto soccorso, purtroppo inutile. È morto all'ospedale di Legnano poco dopo il suo arrivo, il 28enne Marco Barilatti. Troppo gravi le ferite che il giovane milanese ha riportato in un drammatico incidente avvenuto sabato mattina a Saronno.

Lo schianto si è verificato alle 6.20 del 17 luglio in via Parma. A scontrarsi un'auto che si stava spostando lungo la tangenzialina verso Origgio e la motocicletta a bordo della quale viaggiava il 28enne, originario di Cerro Maggiore ma da qualche mese residente in Brianza insieme alla compagna.

Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi - che provenivano da direzioni opposte - si sono scontrati frontalmente all'altezza di un distributore di benzina. Sul posto si sono precipitati i soccorsi con ambulanze e auto medica e i carabinieri della compagnia di Saronno.

Il 28enne è morto in ospedale, dopo il trasferimento d'urgenza: i dottori non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Feriti anche un 34enne e un ragazzo di 23 anni, che hanno riportato solo lievi contusioni. Stando a quanto appreso, Marco stava andando al lavoro e avrebbe iniziato il suo turno di lì a poco. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.