Ciclista travolta e uccisa da una betoniera: indagato anche Granelli

Marco Granelli è indagato. L'assessore della giunta Sala - attualmente ha le deleghe alla sicurezza ma nella passata amministrazione aveva quelle alla mobilità - è stato iscritto nel registro degli indagati dai pm milanesi per omicidio colposo in relazione alla morte di Cristina Scozia, la ciclista 39enne travolta e uccisa da una betoniera sulla ciclabile tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria.

Insieme all'assessore sono stati iscritti sul fascicolo con la stessa ipotesi di reato, omicidio colposo, anche due dirigenti comunali. Sempre nella stessa inchiesta era già indagato anche il conducente della betoniera, con l'accusa di omicidio stradale.

A fine dicembre all'assessore era stato notificato un verbale della procura di identificazione ed elezione di domicilio. Nella giornata di martedì 16 gennaio l'indagine a suo carico diventa formale. La procura, più nel dettaglio, intende fare luce su eventuali criticità della corsia ciclabile.

L'incidente

L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno del 20 aprile. La donna stava attraversando l'incrocio tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria, quando è stata urtata dalla betoniera, proveniente da via Sforza e in procinto di svoltare a destra in corso di Porta Vittoria.

L'impatto è stato devastante e la donna è morta sul colpo. "Dobbiamo interrogaci su cosa possiamo fare come istituzioni, imprese e cittadini per impedire che questi drammatici eventi si ripetano", le parole del sindaco Giuseppe Sala dopo l'incidente. Poco prima di aprile era stato presentato un documento per chiedere che tutti i mezzi pesanti in circolazione a Milano siano dotati di sensori per gli angoli ciechi. Un provvedimento poi entrato in vigore.