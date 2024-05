Mariagrazia Brovelli, morta a 21 anni in un incidente stradale con la moto

Mariagrazia Brovelli è il nome della ragazza di 21 anni morta in un tragico incidente stradale tra un'auto e una moto. Lo schianto nel Varesotto, sulla provinciale del Lago tra Besozzo e Brebbia, nel pomeriggio di venerdì, poco prima delle 18. Mariagrazia Brovelli, di Angera (Varese), viaggiava alla guida della proprio moto.

Secondo le prime informazioni la ventunenne si è scontrata frontalmente contro una Lancia Y guidata da una donna di 44 anni. L'automobilista avrebbe invaso la corsia della motociclista, sembra per entrare in un distributore di benzina. Nel fare la manovra non avrebbe visto arrivare la moto. Mariagrazia

sarebbe stata sbalzata di almeno 10 metri dopo l'impatto.

Troppo gravi le ferite riportate e i soccorritori hanno solo potuto accertare il decesso. La quarantaquattrenne è rimasta leggermente ferita. L'esatta ricostruzione dell'incidente spetta ai carabinieri di Varese. Come da prassi l'automobilista sarà indagata per omicidio stradale. Nel frattempo è stato disposto il sequestro dei mezzi.

Chi era Mariagrazia Brovelli

Mariagrazia Brovelli era studiava scienze infermieristiche alla Supsi di Manno in Canton Ticino. Era molto conosciuta ad Angera, dove suonava il clarinetto nella banda cittadina. La ragazza, come si nota sui suoi social, era molto appassionata di moto.

"Il Corpo Musicale Angere S. Cecilia si unisce al cordoglio per la tragica e prematura scomparsa della carissima Mariagrazia Brovelli. Anche lei, con il suo amato clarinetto, fu parte per anni delle nostre fila, dalla scuola allievi sino al gruppo bandistico. Il tuo ricordo vivrà sempre in noi e in ogni nota della nostra musica. Riposa in pace, dolce Mary", il messaggio per la ragazza da parte del corpo musicale sui social.