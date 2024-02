Incidente nel milanese, schianto frontale tra due auto: gravissimo un ragazzo

Due auto distrutte e un 25enne che lotta tra la vita e la morte. È il bilancio dell’incidente avvenuto in via Roma a Masate (hinterland Est di Milano) nel pomeriggio di giovedì 8 febbraio, dove si sono scontrate una Renault Scenic e una Lancia Y.

Tutto è successo intorno alle 13.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale di Masate, sul posto per i rilievi. Secondo quanto appreso da MilanoToday l’incidente è avvenuto nei pressi di una doppia curva in mezzo alla campagna e non è da escludere che il sinistro sia stato causato da un conducente che ha perso il controllo dell’automobile invadendo l’altra corsia.

L’impatto tra le due macchine è stato devastante, tanto che i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti per estrarre dalle lamiere contorte i due feriti, un uomo di 55 anni e un 25enne. Decisamente gravi le condizioni del ragazzo, soccorso dai sanitari è stato intubato e accompagnato in ospedale in codice rosso; il 55enne, invece, è stato accompagnato in ospedale in codice giallo. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è stata chiusa al traffico per diversi minuti.