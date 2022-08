Il M5S piange per la tragica morte in incidente di Massimiliano Fantin

Massimiliano Fantin, 50 anni, attivista molto noto del Movimento 5 Stelle di Busto Garolfo (Milano) è morto lunedì mattina in un incidente stradale lungo la statale 33 del Sempione. Sono in tanti, amici e colleghi, a rendergli omaggio sui social in queste ore. "Oggi ci lascia una persona fantastica, forse il migliore degli abitanti di Busto Garolfo. Una persona che negli anni ha sempre combattuto per il bene della comunità del nostro paese, uno sportivo, una persona all'avanguardia come apertura mentale e visione generale della vita. Massimiliano Fantin un grande uomo", scrive qualcuno.

Tra i tanti che lo salutano, anche il consigliere regionale del M5S Massimo De Rosa: "Oggi in un tragico incidente ho perso prematuramente un amico. Una persona sempre impegnata per la collettività, un attivista presente per il tuo paese. Non riesco ancora a crederci che te ne sei andato", scrive il politico. Così come le pagine ufficiali del Movimento, nelle cui liste si era candidato come consigliere alle elezioni amministrative del 2019 a Busto: "Siamo addolorati per la prematura scomparsa di Massimiliano Fantin (attivista di Busto Garolfo). Perdiamo un prezioso amico e un attivista apprezzatissimo da chiunque avesse avuto modo di incontrarlo. Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio a tutti i suoi familiari".

L'incidente mortale a Nerviano e la morte di Fantin

Il dramma si è consumato a Nerviano, nel Milanese, lunedì mattina: il 50enne è morto in seguito ad un incidente stradale con un'automobile lungo il Sempione. Lo schianto è avvenuto intorno 9 nel tratto tra la sede della Teva e i centri commerciali. Carabinieri e polizia locale, per effettuare i rilievi dello scontro e liberare la sede stradale, hanno dovuto chiudere al traffico la statale fino a mattinata inoltrata.

Secondo le prime informazioni diramate, Massimiliano Fantin proveniva da Legnano in direzione Milano, mentre l'auto, guidata da una donna di 54 anni, stava uscendo da un parcheggio. Sul posto due ambulanze ed un'automedica del 118. I sanitari, però, hanno potuto soltanto constatare la morte del 50enne. La donna è stata invece portata al pronto soccorso dell'ospedale di Castellanza in codice verde.