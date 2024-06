Massimo Tabacco, il papà di 2 figli investito e ucciso mentre portava a spasso il cane

L'impatto non gli ha lasciato scampo. Massimo Tabacco, ingegnere, 47 anni, originario di Aprica, in Valtellina, è morto investito da un furgone martedì mattina a Inzago, nel Milanese, dove risiedeva da anni. La tragedia si è consumata martedì poco prima delle ore 7 in viale Filiberto. L'uomo, padre di due bambini, era uscito di casa come tutte le mattine per portare fuori il cane di famiglia quando un Peugeot Partner, guidato da un 32enne, lo ha investito senza dargli scampo, prima di finire la propria corsa contro un albero.

Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori del 118, arrivati sul posto con un'ambulanza e un'auto medica, per lui non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il conducente del veicolo è invece stato accompagnato in ospedale in codice verde, con ferite lievi.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Pioltello e dagli agenti della polizia locale. Ai vigili il compito di ricostruire la dinamica del drammatico incidente e accertare eventuali responsabilità.

"Con immenso dolore apprendiamo la notizia della scomparsa del nostro socio fondatore e consigliere Massimo Tabacco. Massimo è stato un grande sportivo, supporter eccezionale, papà affettuoso e amico su cui contare. Mancherà a tutti noi", il ricordo dello Sporting club Aprica. "Grazie Massimo per aver creduto sempre in ogni nostro progetto. Lasci un prezioso ricordo e sarai con noi in ogni nostra giornata sulla neve. Un abbraccio a Paola, ai piccoli Matteo e Martina e a Maurizio", il commiato degli amici.