Matteo, il fotografo morto in un tragico incidente con un camper

Originario di Trecate, nel Novarese, 28 anni, un lavoro come fotografo e videomaker. È Matteo Cottardo, il 28enne che ha perso la vita la vigilia di Natale a Morimondo, nel Milanese, in un tragico incidente d'auto.

Il giovane intorno alle 14.40 di sabato stava viaggiando sulla statale 526 dell'Est Ticino, quando si è scontrato frontalmente con un camper. Nonostante l'immediato intervento degli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, per lui non c'è stato nulla da fare. Feriti anche un 73enne e una 51enne che si trovavano a bordo del camper.

Matteo era originario di Trecate, ma si era trasferito da tempo prima a Magenta e poi a Milano, dove lavorava come fotografo e videomaker. Laureato allo Iulm, aveva lavorato anche nel mondo degli eventi. Come fotografo e videomaker aveva girato immagini anche per le campagne pubblicitarie di Rossignol, nota azienda che produce sci, e Specialized, famosissima ditta di biciclette.