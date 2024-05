Matteo Monfrini, 36 anni, muore dopo l'incidente in moto

Matteo Monfrini è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il trentaseienne rimasto coinvolto domenica scorsa in un incidente mentre viaggiava in moto sulla provinciale Francesca tra Ghisalba e Cologno al Serio, in provincia di Bergamo.

Monfrini, originario di Melzo (Milano), ma residente a Treviglio, per cause da accertare con la sua moto di grossa cilindrata si era schiantato contro un'auto che stava uscendo da una strada laterale.

Le sue condizioni erano parse fin da subito gravissime: il motociclista aveva centrato la portiera anteriore destra della vettura ed era stato sbalzato di sella, ricadendo con violenza sull'asfalto. Per lui dopo giorni di agonia non c'è stato più niente da fare.

Chi era Matteo Monfrini

Milanese, ma residente nel Bergamasco, era un perito meccanico: appassionato di volo e aerei, si era iscritto ad Ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano, tuttavia aveva abbandonato gli studi per avviare la propria attività, una start-up di servizi alle aziende. Ora lavorava come project manager e si occupava di servizi energetici integrati.