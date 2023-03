Mattia, il ragazzo di 19 anni morto per un sorpasso azzardato

Diciannove anni compiuti da poco, il 17 marzo scorso. Una vita davanti. Una vita che si è interrotta giovedì sera sulla strada provinciale 159 Bettola-Sordio. Lì, Mattia Andrea Maiocchi, residente a Vizzolo Predabissi, stesso comune milanese dov'era nato, ha trovato la morte.

Il dramma si è consumato alle 22.30 nel territorio comunale di Mediglia. Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, il 19enne era a bordo della sua moto Ktm quando si è schiantato frontalmente con un'Alfa Mito guidata da un suo coetaneo ucraino, residente a San Giuliano Milanese.

L'impatto è stato devastante. La macchina è finita in un fosso a bordo strada, mentre Mattia è volato sull'asfalto e la sua moto si è spezzata in due. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, il ragazzo è stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo. Lì, poco più di un'ora dopo, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La Mito e la Ktm sono state sequestrate dai carabinieri della tenenza di San Giuliano, che indagano sull'incidente. Stando a una prima parziale ricostruzione dei fatti, è verosimile che a innescare lo schianto sia stato un sorpasso azzardato del conducente della macchina. Il giovane, che non ha precedenti, sarà iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio stradale e verosimilmente sarà sottoposto agli esami per verificare se guidasse sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Il passo successivo, con ogni probabilità, sarà accertare la velocità a cui viaggiava.

Mattia, che tornava a casa dopo una serata trascorsa con gli amici in una pizzeria, lavorava da poco in un'azienda di Fombio, nel Lodigiano, che lo aveva assunto dopo uno stage.