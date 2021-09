Mattia Rizzon, morto a 27 anni scontrandosi con un collega

Mattia Rizzon è morto sul colpo, troppo gravi le ferite riportate dopo l'incidente. Giovedì mattina era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un suv della Hyundai guidato da un suo collega. La tragedia si è consumata a Vergiate (Varese).

L'Azienda regionale emergenza urgenza è subito intervenuta sul luogo dell'incidente, lungo la Statale del Sempione, con tre equipaggi: due ambulanze e un'elicottero. Il personale sanitario non ha potuto fare molto per il giovane Rizzon, di appena 27 anni. Sotto choc il collega di 57 anni.

A quanto pare l'uomo stava svoltando quando ha centrato in pieno la moto di Rizzon. La dinamica sull'accaduto è affidata ai carabinieri, che hanno fatto i rilievi per tutta la mattina. Il traffico nella zona, nei pressi del supermercato Dpiù, è rimasto rallentato.

Chi era Mattia Rizzon

Di Mattia Rizzon, che lavorava presso FotograficaLab, si capisce qualcosa guardando il suo profilo Facebook. "'Un ringraziamento a Mattia Rizzon che oggi ha donato al Cva 200 mascherine. Gratuitamente e non è mai così scontato'. Questo era successo nella prima ondata quando si faceva fatica a trovare le mascherine... Lui mi contattò perché voleva solo aiutare. Oggi se ne andato un bravissimo ragazzo. Condoglianze alla sua famiglia morire a 27 è devastante", scrive un soccorritore suo amico sui social, accompagnando il messaggio con la foto di Mattia che gli consegna le mascherine.

"Oggi è un triste giorno per i Drambuiers, stamattina il gruppo ha perso un altro membro storico di soli 27 anni. Ci sarà sempre un brindisi per te... Con il cuore gonfio di dolore e le lacrime agli occhi ti dico/diciamo addio caro Mattia Rizzon, che la terra ti sia lieve, stasera brinderai con Nemo e ricorda 'possiamo lasciarci come i cani?'", scrive la pagina Facebook Affiladrambuie. L'elenco degli amici che salutano Rizzon sui social è lunghissimo. Purtroppo il destino, all'alba di questo giovedì 16 settembre, è stato crudele con il giovane fotografo.