Maurizio, l'ex arbitro di volley morto in un tragico incidente

"Persona squisita, sempre disponibile, dotata di una umanità non comune". Questo il ricordo che la società New Volley Ripalta ha voluto rivolgere a Maurizio Pizzocchero, il 40enne che lunedì mattina ha perso la vita in un tragico incidente mentre era al volante del suo furgone lungo l'autostrada A4. Un volto noto nel mondo dello sport locale e per anni arbitro di volley.

Lo schianto tra un camion e il furgone che guidava il 40enne, originario di Treviglio e residente ad Agnadello, in provincia di Cremona, è avvenuto intorno alle 9 del 29 novembre appena dopo l'uscita di Agrate Brianza, a ridosso dello svincolo della tangenziale Est, lungo le corsie in direzione Milano.

Sul posto l'azienda regionale emergenza e urgenza ha inviato un'automedica e un'ambulanza in codice rosso. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade per la gestione della viabilità. Purtroppo inutili i soccorsi: per il 40enne non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Un secondo uomo di 54 anni, il guidatore del tir tamponato dal furgone, invece è stato soccorso dal personale sanitario ma non è stato necessario il trasferimento in ospedale.