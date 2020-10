Incidente a Mediglia (Milano), schianto tra un tir e un'auto: due feriti, arriva l'elisoccorso

Traffico in tilt lungo la Strada provinciale 39, all'altezza del comune di Mediglia (Milano). Tutto colpa di un brutto incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un tir e un'auto.

Lo schianto, avvenuto alle intorno alle 10.30 di lunedì, ha provocato il ferimento di due uomini: un 30enne e un 55enne. Per soccorrere i due sul posto sono intervenuti tre equipaggi dell'Azienda regionale emergenza urgenza con due ambulanze e con l'elisoccorso. Uno dei feriti è stato trasportato alla Clinica Città Studi, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Per capire la dinamica dello schianto sono intervenuti i militari della Compagnia San Donato Milanese. I carabinieri hanno gestito le fasi più delicate dell'intervento, durante il lavoro del personale sanitario e quello dei vigili del fuoco, arrivati per rimuovere i mezzi dalla carreggiata.

