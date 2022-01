Incidente tra due auto in via Melchiorre Gioia a Milano: un morto

Un uomo di 85 anni è morto a causa di un incidente stradale tra un'utilitaria e un suv all'incrocio tra via Melchiorre Gioia e via Sassetti a Milano nel pomeriggio di domenica 23 gennaio.

Tutto è accaduto intorno alle 14 all'altezza del semaforo che regola l'intersezione e lo schianto potrebbe essere stato innescato da una mancata precedenza, ma sul caso sono in corso accertamenti. Secondo quanto riferito dal comando di Piazza Beccaria l'anziano era a bordo di una Chevrolet Matiz guidata da un uomo di 47 anni; l'auto stava procedendo verso il centro. Il Volkswagen T-Roc, guidato da un 36enne, invece, stava viaggiando in direzione opposta e una volta arrivato all'incrocio avrebbe svoltato verso sinistra. L'impatto tra i due veicoli è stato inevitabile.

Le condizioni dell'anziano sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Città Studi dove è morto poco dopo. Meno gravi, invece, le condizioni degli altri due feriti, accompagnati in codice verde in ospedale.