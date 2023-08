Incidente tra Carpiano e Melegnano: un ferito grave e traffico in tilt

Traffico in tilt lungo la Strada Provinciale 40 tra Carpiano (Milano) e Melegnano (Milano) per un incidente stradale. Nello scontro, nel pomeriggio di mercoledì, è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante. Secondo le prime informazioni è rimasto ferito in modo grave un uomo di 67 anni.

L’Agenzia regionale emergenza urgenza è intervenuta con tre equipaggi su due ambulanze e un’automedica, in codice rosso. La chiamata è arrivata pochi minuti dopo le 17.

Per accertare la dinamica e gestire il traffico veicolare sono arrivati i carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese.